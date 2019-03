Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha commentato in zona mista la vittoria di ieri contro la Fiorentina. Questo quanto raccolto da RMC Sport rispetto alle tante offese all'indirizzo di Federico Chiesa da parte del pubblico nerazzurro: "Tra noi giocatori c’è dialogo, non possiamo giudicare ciò che avviene fuori dal campo. È chiaro che è iniziato tutto nella gara d’andata, dopo l'episodio del rigore per i viola. Anche io a Firenze ho preso tanti insulti, ma alla fine te ne fai una ragione. Fa parte del nostro lavoro e bisogna guardare avanti".