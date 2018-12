RMC SPORT - Atalanta, Percassi: "Il nostro obiettivo è la salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, patron dell'Atalanta, ha parlato a margine del Premio Manager dell'Anno 2018. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Sono felice di aver ricevuto questo premio. Siamo felici di come la squadra di sta esprimendo e il merito è dei giocatori. Abbiamo i nostri principi fondamentali per la gestione della società, Gasperini è un grande allenatore e il nostro obiettivo è la salvezza, speriamo di centrarla. L'Atalanta Ha una grande storia, oggi ci sono io ma spero che chi verrà in futuro possa fare ancora meglio. Il primo traguardo, lo ripeto, è la salvezza, ciò che verrà in più sarà anche meglio".