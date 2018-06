RMC SPORT - Atalanta, Zamagna: "Europa League? Saremo comunque pronti"

© foto di Federico De Luca

A margine del 'Premio Carlino d'Oro', a Milano Marittima, il ds dell'Atalanta, Gabriele Zamagna, ha parlato ai microfoni dell'inviato di RMC Sport e di Tuttomercatoweb.com della possibilità, in attesa della decisione sul Milan, che il club orobico possa evitare i preliminari di Europa League: "Non cambia niente, ora i ragazzi si stanno riposando dopo le tante fatiche. Quando si tornerà saremo pronti per giocare le partite che il calendario ci impone. Se non dovessimo fare i preliminari, è chiaro che faremo una preparazione standard come abbiamo fatto l'anno scorso, altrimenti cambieremo il protocollo".