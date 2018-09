RMC SPORT - Atalanta, Zapata: "Abbiamo saputo soffrire insieme"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ha commentato così in zona mista il pareggio ottenuto contro il Milan in rimonta: "Sono contento perché la squadra ha giocato bene nel secondo tempo. Nel primo eravamo stati in difficoltà, ma abbiamo saputo soffrire insieme. È importante quando i nuovi entrati aiutano la squadra. Il Milan nella ripresa è calato fisicamente, mentre io, Ilicic e Rigoni eravamo più freschi e abbiamo fatto la differenza".