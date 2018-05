RMC SPORT - Ausilio: "Felici di Spalletti, il futuro non sarà un problema"

Fonte: Dall'inviato a Fiuggi Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervento a RMC Sport il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato del futuro del tecnico Luciano Spalletti: "Siamo in ottima forma, merito di un lavoro partito da luglio con mister Spalletti. Vedo una squadra forte, consapevole e determinata. Poi per voi conterà se arriveremo terzi o quarti, ma per noi abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo una buona base da cui partire il prossimo anno. Il rinnovo di Spalletti? Non è una questione di contratti, noi siamo contentissimi di Spalletti. Non penso sarà un problema organizzare con lui il futuro".