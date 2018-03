RMC SPORT - Ausilio: "Inter con un futuro. Vorrei Ronaldo e Matthaus"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa presente a Milan per la festa per i 110 anni del club nerazzurro: "La storia dell'Inter è bellissima, sono più di vent'anni che sono qui e lavorerò qui sempre con passione e dedizione. L'Inter di oggi? Serve un po' di pazienza. Il nostro ciclo è stato vincente per tanti anni e adesso serve pazienza per ricostruire. Chi acquisterei dei campioni presenti stasera? Conosco Ronaldo e quando Moratti ha avuto la possibilità di portarlo all'Inter credo che sia stato qualcosa di unico. Un altro giocatore che farebbe bene a quest'Inter sarebbe Matthaus. Le insidie del finale di stagione? Ogni gara, a prescindere dai risultati e dagli obiettivi, porta con se insidie. Ma noi abbiamo l'obiettivo di tornare in Champions e vogliamo portare avanti la nostra causa. Perchè si deve avere fiducia nell'Inter di oggi? Perché la proprietà sta lavorando per strutturare un nuovo ciclo di alto livello. La nuova Inter ha una nuova proprietaria, una struttura, un grandissimo allenatore e dei giocatori di alto livello".