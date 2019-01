RMC SPORT - Bagni: "Il Napoli non spaventa Barella, non ha paura di nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex attaccante del Napoli Salvatore Bagni ha commentato gli ultimi possibili movimenti di mercato del club partenopeo. Questa la sua analisi: "Se devo sacrificare uno tra Koulibaly e Allan cedo il brasiliano, visto che poi si potrebbe prendere Niccolò Barella. Il centrale senegalese è il miglior difensore al mondo, è completo in tutto. Caratterialmente mi rivedo molto in Barella, nella sua voglia e nella sua grinta. Non ha paura di nulla, il Napoli non lo spaventa di sicuro. Segna poco a Cagliari? Col Napoli avrebbe più occasioni per fare gol. Alternative? Tempo fa avevo consigliato agli azzurri di prendere Veretout, già da quando giocava in Inghilterra: è uno splendido centrocampista”.