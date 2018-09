RMC SPORT - Baiocchini: "Milan, Suso e Calhanoglu devono segnare di più"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport prima della sfida tra Empoli e Milan, analizzando il momento dei rossoneri e la formazione scelta da Gattuso: "Borini titolare? Non c'era molto da fare, Cutrone non sta benissimo. Borini è molto carico, ha voglia di fare bene anche se non è Higuain. Cercherà il suo primo gol stagionale. La dirigenza a Empoli? Dimostra grande attaccamento in un momento complicato: 5 punti in 4 partite sono pochi e non è bello trovarsi nella parte destra della classifica. Gattuso sta plasmando la squadra e i giocatori si rendono conto del momento delicato. Anche l'Empoli ha tante assenze, è in un momento delicato ma Milan deve vincere e la presenza della società dà un sostegno in più. Chi può fare la differenza? Suso e Calhanoglu devono segnare di più, a livello di giocate sono i migliori con Bonaventura ma devono essere incisivi con i gol".