© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Balata, presidente della Lega B, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport: "Condanniamo ogni forma di coro a sfondo razziale. Sono fenomeni frutto di ignoranza e stupidità che vanno debellati, perché inquinano lo sport più bello del mondo. Bisognerà adottare i giusti provvedimenti, in Consiglio Federale troveremo la sintesi e le norme più dure possibili per contrastare questi fenomeni. Ma serve anche agire in campo culturale. Bisogna individuare le persone colpevoli, che vanno tenuti lontani dai campi e rieducati. Lo dobbiamo fare, ma ci vogliono anche stadi e strutture tecnologiche idonee per intercettare certi personaggi. O si rischia di rovinare questo sport".