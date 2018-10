RMC SPORT - Balata: "Non faccio previsioni. Fiducia in Gravina"

Fonte: dal nostro inviato Jacopo Aliprandi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al suo arrivo a Roma presso gli uffici della FIGC Mauro Balata, presidente della Lega di B, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo subìto oltre sessanta ricorsi da parte di tutte le società coinvolte nella vicenda dei ripescaggi. Noi ne abbiamo fatti solo due, l’ultimo al Consiglio di Stato. La Lega di B è stata autorizzata a presentare il proprio calendario e a far partire il proprio campionato, siamo a un quarto della stagione e ancora si parla di stravolgimento. Non ho mai fatto previsioni e non le farò adesso. Non dipende da me. Nei confronti del presidente Gravina c'è la massima stima e ci aspettiamo le riforme che ha inserito nel suo programma elettorale. A noi interessano queste cose perché se il calcio non si ristruttura continueremo ad avere fallimenti su fallimenti".