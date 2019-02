RMC SPORT - Baldas: "Abisso non pronto per arbitrare in A"

L’ex arbitro Fabio Baldas nel Live Show di RMC Sport è tornato a parlare del caso del giorno, ossia del rigore contro l’Inter nella sfida con la Fiorentina.

Sulla partita e l’arbitraggio

"Quando ho visto la designazione di Abisso per la partita più difficile della giornata, per diversi aspetti, mi sono meravigliato, pur tenendo conto che Rizzoli sta cercando di creare un nuovo tessuto arbitrale in A. Ha pensato che fosse un ragazzo promettente e magari voleva metterlo lì, ma ha dimostrato di essere inadeguato per gare di certo tipo. Al di là del Var, la sua prestazione è costellata da gravi errori: il fallo non visto di Muriel, che si poteva vedere ad occhio nudo e poi il rigore finale. Questi due episodi dimostrano che ancora non è pronto per certe partite. Un po’ più di attenzione nella designazione di questa partita ci voleva da parte di Rizzoli. Il consultare il Var lo ha incasinato ancora di più. Quando è stato chiamato, non c’ha preso. Credo che ci siano degli errori importanti e che l’aiuto del Var non c’è stato, perché lui, soprattutto nell’ultimo episodio, l’ha visto male. Ho sentito Gasperini ieri sera, ha ragione quando dice che bisogna mettere a punto il Var, di cercare di non trovare sempre il suo aiuto. Ma per questo servirebbero arbitri con più personalità. Come mi sarei comportato oggi con Abisso? Se non ci fosse stato il Var, ieri gli errori sarebbero stati di più e gravi. In quel caso un arbitro verrebbe fermato, perché non è ancora pronto e ha fatto una prestazione non idonea. Ora però con il Var non so cosa accadrà. Noi arbitravamo A e B insieme e quando si aveva una settimana non felice, ti facevano stare a casa una domenica e poi quella dopo andavi in B. E se facevi bene, andavi in A. Qui se fai bene o male, stai sempre in A. L’errore dell’Aia è stato quello di staccare A e B dal punto di vista arbitrale. La Serie B avrebbe il diritto di avere arbitri internazionali e poi per molti sarebbe un deterrente. Un arbitro ora non sente il peso del castigo. Qualche volta sarebeb molto meglio fare stare a riposo un arbitro e poi farlo riprendere. Per far recuperare un arbitro, la cosa migliore è farlo arbitrare. Per questo la B serviva molto, sia per le società che per gli arbitri stessi, che recuperavano la condizione e il morale".