RMC SPORT - Baldini (Tuttosport): "Juve, decisive le 2 gare con lo United"

Inizia un ciclo decisivo di gare, tra campionato e Champions, per la Juventus e le altre big impegnate in Europa. In chiave bianconera, ne ha parlato a RMC Sport il collega di Tuttosport Sergio Baldini: "Saranno due partite fondamentali, quelle con il Manchester United. Gare in grado di accrescere ulteriormente la convinzione e l'autostima della squadra: battere un avversario come lo United dà sempre un po' di carica mi più. Prima della sfida a San Siro contro il Milan, che sarà l'ultima verso la pausa, i bianconeri affronteranno il Genoa, l'Empoli e il Cagliari. Tre partite alla portata che vanno però vinte sul campo, come ha sottolineato Allegri in conferenza. Fare bottino pieno vorrebbe dire mettere tanta pressione a chi segue: oggi il Napoli è già a -6 punti e non può sbagliare nulla