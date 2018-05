Fonte: dal nostro inviato a Londra, Alessandro Rimi

Michael Ballack, ex centrocampista di Bayern Monaco e Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport a margine della sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends: "Ci sono buone possibilità di difendere il titolo. La squadra ha dimostrato di avere qualità sufficienti per rimpiazzare i calciatori che hanno lasciato la Nazionale rispetto a quattro anni fa. Sono sicuro che la squadra sia preparata per sopportare le pressioni che porta il ruolo di campione uscente. C'è un tecnico di esperienza e questo può fare la differenza".