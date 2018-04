RMC SPORT - Ballardini: "Risultati straordinari ma il Genoa non è salvo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, in conferenza stampa ha commentato la vittoria sul Crotone ottenuta grazie alla rete di Bessa: "Missione salvezza compiuta? No non ancora. Abbiamo fatto una vittoria importante con un primo tempo molto bene ma nel secondo potevamo gestire meglio. Nei primi 45 minuti di gioco abbiamo speso molto e siccome siamo una squadra generosa non ci sappiamo dosare durante il match".

C'è stato un grosso riconoscimento da parte dei tifosi del Genoa nei suoi confronti. Che effetto le ha fatto?

"Ho ringraziato. Mi è venuta la pelle d'oca. Probabilmente il mio lavoro e la mia persona vengono apprezzate. I nostri tifosi capiscono il nostro lavoro e le difficoltà che abbiamo incontrato. I giocatori si sono messi a disposizione totale del Genoa e abbiamo ottenuto risultati straordinari tra tante difficoltà".

A 38 punti è inutile negare, il Genoa è praticamente salvo?

"Non lo so perché le squadre dietro continuano a fare punti. Siamo in una buonissima posizione di classifica ma da qui a dire che siamo salvi bisogna aspettare".