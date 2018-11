RMC SPORT - Balli: "Empoli il gioco alla fine pagherà"

© foto di Federico De Luca

Daniele Balli, ex portiere dell’Empoli, è intervenuto per parlare della squadra toscana durante RMC Sport Live Show: "Alla lunga penso che il gioco paghi, ma si deve sfogare in una partecipazione molto più concreta degli uomini davanti. Non solo con Caputo, ma trovando altri giocatori, come La Gumina, che possono finalizzare, come ai tempi di Sarri. Si deve arrivare più convinti e con più uomini in avanti. Ora ristagna il gioco sulla trequarti. Difficile che si possano spendere soldi per un attaccante, ma si deve lavorare sulla filosofia di gioco".