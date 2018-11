RMC SPORT - Balli: "Empoli, manca gioco corale come con Sarri"

© foto di Federico De Luca

Daniele Balli, ex portiere dell’Empoli, è intervenuto per parlare della squadra toscana durante RMC Sport Live Show.

Su Napoli-Empoli

"Ho visto una squadra contratta, pensavo di vederla più aggressiva e baldanzosa, come da sua filosofia. Ma ci sta a Napoli di poter sbagliare partita".

Sui portieri dell’Empoli

"La filosofia del club è di lanciare, fare scommesse, innestare in B giocatori che poi possono sbocciare in A. Così è sempre stato, ma ora, vedendo le partite, si vede una grande squadra con giocatori normali. Non è un coro come si è visto con Giampaolo o Sarri".

Sulla fase difensiva dell’Empoli

"Devi essere più aggressivo e concentrato, concedere molto meno per salvarti. In quest’Empoli si vedono giocatori giocare da grande squadra, poi però arrivano tiri che mettono in difficoltà portieri purtroppo normali".

Sull’obiettivo salvezza e la rosa

"Alla lunga penso che il gioco paghi, ma si deve sfogare in una partecipazione molto più concreta degli uomini davanti. Non solo con Caputo, ma trovando altri giocatori, come La Gumina, che possono finalizzare, come ai tempi di Sarri. Si deve arrivare più convinti e con più uomini in avanti. Ora ristagna il gioco sulla trequarti. Difficile che si possano spendere soldi per un attaccante, ma si deve lavorare sulla filosofia di gioco".

Sul ruolo di portiere in Italia

"Da due anni mi cimento con il calcio giovanile. Per strutture o per non crederci, il ruolo del portiere da tempo non viene considerato .E invece è fondamentale. A Coverciano dicono che il portiere è il primo attaccante. Nel ’95 Spalletti già mi faceva iniziare delle azioni d’attacco. Ora è la regola e che si arrivasse a questo sviluppo anche in Italia. Ma il portiere qui in Italia è l’ultima ruota del carro. Ora il portiere deve dominare e far capire di dominare la sua area. Speriamo che capiscano questa evoluzione dalle giovanili".

Su Donnarumma

"L'ho visto in riscaldamento ad Empoli. L'ho visto riscaldarsi molto bene, ma in partita peccava spesso. Ma ora è molto migliorato. Se cresce con questa velocità, ha poco da migliorare. Io lo vedo un oche si vuol far vedere un po' troppo ma ha ancora molto da crescere dal punto di vista dell'atteggiamento".