RMC SPORT - Balli: "Nazionale, giusta la convocazione di Buffon"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Daniele Balli, ex portiere dell'Empoli, ai microfoni di RMC Sport a margine del Premio Maestrelli ha parlato dei giovani portieri italiani: "Per il dopo Buffon vedo Donnarumma. Sta facendo esperienza anche a livello internazionale. Penso che lui sia il futuro della Nazionale. La convocazione di Buffon? Giusta. Lui è un traghettatore, uno che potrà trasmettere la sua esperienza dentro e fuori dal campo ai giovani. C'è tanto Empoli nel Napoli? L'Empoli è una fucina di campioni, anche per gli allenatori ma soprattutto per i giovani che riescono a sbocciare e sbocciando riescono anche a reggere certe pressioni, come Hysaj che a Napoli è l'espressione massima di questa cosa".