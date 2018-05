RMC SPORT - Ballotta: "Lazio strabiliante. Donnarumma fa troppi errori"

© foto di Federico De Luca

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, a RMC Sport Live Show: “La Lazio ha due punti in più sull’Inter ma lo scontro diretto all’ultima giornata conterà tantissimo, sempre che con il Crotone vada bene. Credo che si deciderà tutto nello scontro diretto e io per la Champions vedo avvantaggiata l’Inter, in questo momento sta meglio”.

A Inzaghi mancano tre titolari, qual è l’assenza più pesante?

“Parolo, Luis Alberto e Immobile sono tutti giocatori importanti per la Lazio ma forse è più difficile sostituire Parolo perché non c’è in rosa un altro giocatore con quelle caratteristiche”.

Come giudichi la stagione della Lazio?

“Sia Lazio che Inter hanno fatto un ottimo campionato. Tra le due chi arriverà in Champions League avrà fatto un cammino favoloso, più per la Lazio che ha fatto vedere cose strabilianti da inizio stagione. Inzaghi sta facendo un lavoro strepitoso. C’è rammarico per l’Europa League perché poteva arrivare in fondo alla competizione, ha sbagliato una partita, di solito non accade ma è andata così”.

Come giudichi la stagione di Donnarumma?

“Per me è comunque una stagione positiva, per uno che ha diciannove anni, ma un portiere del suo livello non può essere così altalenante e a quei livelli certi errori costano caro. Deve crescere velocemente anche perché lo hanno già fatto arrivare prima ancora che potesse dimostrare. Si deve ridimensionare e fare un passo alla volta perché fa troppi errori evitabili. Non è ancora pronto per un top club, lo sarà forse tra un paio di anni”.

Mattia Perin, ci dai un giudizio sulla sua stagione al Genoa?

"Ha fatto una buona annata anche perché è riuscito a giocare con continuità dopo tanti infortuni gravi. E' riuscito a riprendersi al meglio ed ha fatto un'annata discreta, ora lo voglio vedere in una grande squadre per capire il suo valore reale. Dovrebbe avere un'occasione per potersi mettere in mostra ad alti livelli".

E' un momento di crisi per i portieri italiani di altissimo livello?

"Abbiamo un problema in quel ruolo. C'è sempre stato Buffon ma dietro di lui c'è un buco di dieci o quindici anni con dei portieri che non sono cresciuti. Se avessimo portieri di altissimo livello non ci sarebbero tanti italiani. E' un ruolo ancora scoperto".

Il Parma può andare in Serie A?

"I tifosi sono contenti perché è comunque un'annata strepitosa ma la battuta di arresto contro il Cesena ha un po' condizionato la promozione diretta in Serie A. Mancano ancora due giornate e può succedere ancora molto".