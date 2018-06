RMC SPORT - Balotelli: "Futuro in Italia? Non so ma Torino mi piace"

Fonte: Dal nostro inviato Marco Spadavecchia

Mario Balotelli, a margine della presentazione del libro 'Demoni' del collega Alessandro Alciato, ha parlato ai media presenti tra cui anche RMC Sport: "Se torno in Italia? Non lo so. Non andremo ai Mondiali e purtroppo ora dovrò pensare alle vacanze. Se mi piace Torino? Sì, Torino è una bella città".