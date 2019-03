RMC SPORT - Balzarini: "CR7? Se sta bene è giusto che giochi a Napoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini: “L’ambiente Juventus? C’è tanta maleducazione e presunzione, anche un po’ di ignoranza. Si credono tutti allenatori. Se penso a quello che è stato scritto sui social verso Allegri, che si appresta a vincere un altro Scudetto, mi sembra di vivere in un mondo parallelo. Un tifoso dell’Inter o del Milan cosa dovrebbero dire?”.

Che Juventus possiamo immaginare a Napoli? “Io credo che in questi due giorni si sia azzerato il margine di rischio per CR7. Ha disputato gli ultimi due allenamento con la squadra. Conta molto la sua predisposizione. È una persona molto intelligente, quindi sa se giocare o meno. Se ha recuperato si entra in un margine di rischio normale. Il Napoli è una squadra che gioca al calcio e lascia giocare, i contrasti ci sarebbero comunque, ma non credo ci sia un accanimento come se la Juventus affrontasse una provinciale. Se sta bene e vuole giocare è giusto che giochi. Può sempre riposare contro l’Udinese”.

Douglas Costa? “Ogni anno c’è il cosiddetto mistero. Quest’anno è toccato a Douglas Costa. Sembrava recuperato per Bologna e invece no, evidentemente c’è stata qualche complicazione ulteriore che ha fatto rinviare il discorso. Lì sì che si innesca un discorso di precauzione per cui a questo punto meglio puntare a recuperarlo per l’Atletico Madrid. La formazione di domenica secondo me è molto simile a quella che vedremo contro i colchoneros. Con Mandzukic e Ronaldo. Difesa a tre? No, in Europa no. Meglio la difesa a quattro”.