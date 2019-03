© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini: “La Juventus che abbiamo visto allo Stadium l’altra sera non deve aver paura di nessuno. È altrettanto chiaro che l’Ajax è arrivato lì buttando fuori il Real Madrid, quindi deve scattare comunque un campanello d’allarme. È una squadra spregiudicata e dunque pericolosa. Cristiano Ronaldo sappiamo tutti chi è, all’andata è stato uno dei pochi a salvarsi. All’andata è stato oggetto di molte provocazioni. Era carichissimo per questa partita, ha sfogato la carica in quel gesto finale che comunque va condannato. Le immagini non sono chiare, non si vede dove sia direzionata la gestualità. Resta comunque il gesto abbastanza evidente, un po’ diverso da quello di Simeone. Dybala? La Juventus senza di lui sta funzionando meglio. Forse in questo momento è più utile a gara in corse”.