RMC SPORT - Banti: "Il VAR ha reso il campionato più avvincente"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

L'arbitro Luca Banti ai microfoni di RMC Sport, a margine del Premio Maestrelli a Montecatini Terme, ha fatto un bilancio sul VAR a due mesi dalla fine del campionato: "L'esperimento, che e' già realtà, ad oggi non può che essere un risultato positivo pensando a come siamo partiti con una svolta epocale per il mondo del calcio. Ha bisogno dei suoi tempi perché venga perfezionato ma questo e' normale. Noi lo abbiamo accettato subito con grande voglia perché uno dei compiti degli arbitri e' fischiare al 90' sapendo di aver preso in campo più decisioni possibili giuste. Fino agli anni passari talvolta non ci riuscivamo, ma era normale, oggi con il Var nel 90% e passa dei casi abbiamo la possibilità di prendere la decisione giusta, sapendo sempre che al mondo non c'e' nulla di infallibile. Un fronte anti Var nel mondo arbitrale? Smentisco assolutamente, noi siamo contenti, assolutamente favorevoli. Oggi il chiaro ed evidente errore può essere corretto e questo ben venga. Il Var ovviamente ha avuto anche effetti importanti perché ha reso il campionato più avvincente, perché ci sono meno proteste. I calciatori in campo all'inizio potevano essere spiazzati ma quando l'arbitro va a rivedere le immagini al video e prende la decisione dopo averla rivista, credo che venga accettata nella maniera più tranquilla da parte di tutti. Tutto questo poi si traduce in meno ammonizioni per proteste, meno nervosismo in campo. Meno ammonizioni per i calciatori e possibilità di giocare più minuti in campionato e questo credo che per le società sia importante. Sono diminuite anche le espulsioni. Si va quindi avanti con il Var senza tornare indietro? Non sono io che decido, per me si, poi deciderà l'IFAB. Un commento su Astori? L'ho arbitrato molte volte, da quando era ragazzino nel Cagliari, poi quando si è formato nella Roma e quando è diventato capitano. Per noi arbitri nonostante in quei 90 minuti ci siano tensioni è stato un onore conoscerlo come persona e apprezzare l'evoluzione che ha avuto come uomo. Nella Fiorentina era un vero capitano, una persona con cui potevi andare a parlare, lui ti ascoltava e se ti chiedeva qualcosa lo faceva con signorilità".