© foto di Federico De Luca

Beppe Baresi, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a margine di un evento di Birra Peroni. Queste le parole riportate da RMC Sport: “L’Inter ha una buona rosa anche se ha iniziato la stagione così così. C’è tutto per ripartire dopo la sosta con una buona prestazione. Credo che Spalletti metterà i migliori anche con il Parma e poi si vedrà con il Tottenham. In Champions sono convinto che i giocatori scenderanno con grande voglia e determinazione.

L’Inter può essere l’anti Juve?

Non dobbiamo guardare le prime giornate. L’Inter ha una rosa importante e Spalletti sta lavorando per trovare la formazione migliore. Nainggolan è un giocatore importante che ha già dimostrato la sua bravura ma alla fine conta soprattutto la squadra”.