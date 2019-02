Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista de La Stampa Antonio Barillà: “Sul momento delicato c’è poco da dire, le analisi devono ovviamente essere critiche ma circoscritte alle partite. La ferocia di alcuni giudizi è inspiegabile, c’è un’isteria che porta a considerare automatiche cose che non lo sono. Che fanno dimenticare chi hai di fronte, l’Atletico Madrid ha un ruolino simile a quello della Juventus. L’Atletico ha mille qualità ma sicuramente non fa spettacolo. Bisogna apprezzare di più alcuni risultati che a forza di essere consecutivi si sono normalizzati. Premesso che sarà durissima, ma aspettiamo il ritorno prima di fare il processo. Il Real Madrid quanto ha impiegato per vincere la Decima? In Champions League non c’è una favorita in assoluto, non si può giudicare un allenatore da una partita”.

Sul campionato non allenante. “Lo diciamo sempre quando c’è un problema, ma se la squadra è arrivata due volte in finale evidentemente era allenata. Sicuramente sul piano del ritmo qualcosa che non va c’è in Serie A e questa cosa ci tradisce. Siamo troppo abituati alle sceneggiate, alle cadute, ci sono stati anche errori tecnici in una serata negativa”.