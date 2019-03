Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista de La Stampa Antonio Barillà: “Cristiano Ronaldo? Spesso non c’è equilibrio. È il più grande giocatore del mondo, discuterlo è assurdo ma è anche esagerato contare solo su di lui. Il gesto? Nel caso di Simeone è stata considerata solo la condotta antisportiva. Su Cristiano Ronaldo bisogna valutare se si sia rivolto ai tifosi spagnoli, in quel caso ci sarebbe una giornata di squalifica. Bisogna valutare con attenzione, lo spicchio dei tifosi spagnoli è pochissimo, quindi ci sta che sia un problema di prospettiva. Ma proprio perché è un giocatore così grande quel gesto se lo poteva risparmiare. Al momento però non c’è un fascicolo da parte della Uefa”.

Su Genoa-Juventus. “Sicuramente ci sarà un ampio turnover perché si sono spese tante energie fisiche e mentali, ma basta guardare la rosa per capire che la squadra sarà comunque competitiva”.