RMC SPORT - Baselli: "Il Torino merita di più. Potevamo andare in Europa"

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli nei giorni scorsi ha incontrato il centravanti del Chelsea Alvaro Morata, che piace anche alla Juventus, per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Lo rivela Sky Sport spiegando che...

Rende, idea Modesto per la panchina

L'Editoriale sulla C - Le Fantastiche 4 dei playoff

Vicenza, per la panchina c'è Colella

Trapani, Morace lascia: "Società in mano alla città, non ho più la forza"

Serie C, date e orari delle finali dei playoff

Serie C, FinalFour: gli orari delle semifinali playoff

Capuano allontana il Taranto: "In D non andrei neanche al Real Madrid"

Vicenza, Rosso pensa ad un ruolo per Paolo Rossi

Fano, per la panchina spunta il nome di Ugolotti

Reggiana, il sindaco Vecchi: “Eliminazione ingiusta. Play off falsati"

Sudtirol, Tait: "Cosenza a mille, Zanetti non da C"

Altre notizie Serie C

Sei ormai un leader del Torino, cosa pensi quale futuro attende i granata? "Il Torino merita un campionato migliore anche perché il presidente aveva fatto una buona squadra e potevamo, secondo me, centrare l'Europa. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e sappiamo che l'anno prossimo non dovremo farli".

Daniele Baselli ha fatto il suo esordio con l'Italia questa sera nel pareggio contro l'Olanda. Al termine della gara, in zona mista, ha parlato anche ai microfoni di RMC Sport : "Contento di aver esordito con la maglia azzurra. E' arrivato un pareggio contro una squadra come l'Olanda che è comunque forte e sono contento".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy