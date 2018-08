RMC SPORT - Battistini: "Non mi risulta il Siviglia interessato a Joao Mario"

Graziano Battistini, procuratore ex portiere, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Mercato', in onda su RMC Sport: "Ospina è un calciatore di caratura internazionale, non lo conosco benissimo ma mi dicono che sia affidabile".

Su Olsen: "Mantenere lo stesso livello di Alisson era difficile, il livello è inferiore. A mio modo di vedere le cose è all'altezza".

Su Lafont: "E' giovane, la Fiorentina ha avuto il coraggio di puntarci e vediamo cosa succede. Ha già una bella esperienza per la sua età, largo ai giovani".

Su Modric-Inter: "Ho sempre avuto dei dubbi. Il Real Madrid non aveva il rimpiazzo, non l'ha mai avuto in mano e quindi era difficile. Si tratta di un club d'immagine, non possono far vedere una rivoluzione".

Joao Mario andrà al Siviglia o al Betis secondo te? "Non mi risulta che il Siviglia sia così interessato, ma le cose possono cambiare. Il mercato spagnolo andrà avanti, ma qualche colpo ci sarà sicuramente".