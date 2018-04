RMC SPORT - Bayern, Jung: "VAR in Champions sarebbe un bene per i club"

Fonte: dall'inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

© foto di Imago/Image Sport

Andreas Jung, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato a RMC Sport soffermandosi sull'utilizzo del VAR in Champions invocato da Andrea Agnelli: "Abbiamo fatto un'ottima esperienza in Bundes, siamo soddisfatti e continueremo col VAR. Credo che lo sia anche la UEFA, credo che sarebbe un bene per i club averlo anche in Champions. Kovac allenatore del prossimo anno? E' un ex giocatore del Bayern, conosce il club e il club conosce lui. Credo sia una buona scelta".