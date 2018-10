RMC SPORT - Bazzani: "Biglia è fondamentale per il Milan"

Fonte: MilaNews.it

© foto di Federico De Luca

In merito al momento del Milan, Fabio Bazzani ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Laxalt: “Il suo ingresso ha dato grande equilibrio alla fase di non possesso al Milan con Reggio Emilia, ma allo stesso tempo non ha cambiato l’atteggiamento dei rossoneri. Il Milan ha gestito e interpretato la partita contro il Sassuolo nel migliore dei modi”.

Sull’Olympiacos: “Mi aspetto una partita difficile, loro sono abituati a giocare in Europa. Il Milan dovrà fare una partita importante per portarla a casa, ma la vittoria di Sassuolo può aver dato un segnale importante ai rossoneri. Mi aspetto un Milan che farà la sua partita e che possa anche vincere”.

Sul 4-2-3-1: “E’ possibile, ma con questo modulo Biglia dovrebbe coprire una zona di campo molto più ampia. Biglia ha una grande importanza per questo Milan, fa girare con i tempi giusti la squadra rossonera. Per il Milan, Biglia è fondamentale, ma deve giocare in un centrocampo a tre. Biglia è capace di esaltare anche chi gioca insieme a lui. Lui non ha il lancio di 60 metri, ma dà sempre l’appoggio ai centrali e poi permette agli esterni di giocare spesso gli uno contro uno. Lucas è un professore in questo senso”.