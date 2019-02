RMC SPORT - Bazzani: "Il Napoli non sbaglierà la gara. La Samp ha qualità"

© foto di Federico De Luca

Oggi, durante il Maracanà di RMC Sport, l'ex attaccante della Sampdoria Fabio Bazzani ha commentato l'ottimo momento della squadra blucerchiata che domani sarà impegnata al San Paolo contro il Napoli. Una battuta anche sulla situazione in casa partenopea. Queste le sue parole:

Napoli-Sampdoria alle porte: chi sta meglio?

“Considerando il recente passato, può sembrare che i blucerchiati stiano meglio dal punto di vista psicologico. Tuttavia, dopo la cocente eliminazione patita in Coppa Italia credo che difficilmente il Napoli sbaglierà la partita. Sarà una sfida dura, i partenopei dovranno prestare estrema attenzione nel preparare la sfida dando il giusto peso a quello che si tratta, a tutti gli effetti, di un grande avversario”.

Da attaccante, come giudichi il rendimento di Insigne? Può fare la prima punta?

“Ancelotti ha avvicinato Insigne alla porta, inizialmente il giocatore ha risposto molto bene a questo accorgimento tattico. Col passare del tempo e col calare della condizione fisica il suo rendimento è sceso in maniera tangibile; sarebbe sbagliato, tuttavia, cercare di risollevarlo con un cambio di ruolo così repentino. Insigne ha soltanto bisogno di rifiatare da un punto di vista fisico, sono certo che troverà la brillantezza perduta”.



Sampdoria imbattuta da due mesi: qual è il punto di forza dei blucerchiati?

“La tanta qualità che Giampaolo può permettersi di schierare in campo. Il tecnico blucerchiato è stato abile a valorizzare i giocatori più tecnici a sua disposizione. Chiaramente non posso non menzionare Fabio Quagliarella, che affronta ogni partita con l'atteggiamento e la voglia giusti: il segreto di Fabio è avere sempre fame, oltre alle ben note qualità tecniche”.