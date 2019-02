RMC SPORT - Bazzani: "Piatek finalizzatore, ma che lotta su ogni pallone"

© foto di Federico De Luca

Ospite di “Milan News”, trasmissione tematica, su RMC Sport, Fabio Bazzani, ex attaccante di Sampdoria e Perugia, ha parlato così del momento del Milan: "E'un giocatore completo che ti permette di giocare in maniera diversa, è bravo ad attaccare la profondità e ha la forza per lottare sui palloni lunghi. Lotta su ogni pallone, è un finalizzatore, ma non aspetta la palla negli ultimi 16 metri. I palloni se li va a prendere, ha una forza incredibile".

Su Donnarumma: "Il primo merito è di Gattuso. Se Gigio e gli altri singoli stanno rendendo così, il merito è dell'allenatore. Il Milan ora è una squadra che crede in sè stessa, ha avuto tante difficoltà, ma non ho mai sentito Rino lamentarsi. Romagnoli sta guidando il reparto in modo perfetto, Donnarumma sta diventando uno dei migliori portieri in circolazione, in avanti è arrivato un grande attaccante, Paquetà dà grande qualità al centrocampo. Se Bakayoko e gli altri stanno rendendo così il merito è di Gattuso".

Su Atalanta-Milan: "L'Atalanta gioca un calcio unico, è molto aggressiva. Per il Milan sarà un test importante".