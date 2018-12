RMC SPORT - Bazzani sul Milan: "Higuain non a posto con se stesso"

Fonte: milannews.it

© foto di Federico De Luca

Queste le parole rilasciate da Fabio Bazzani ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Higuain: "I giocatori fanno la fortuna e la sfortuna di un allenatore. Gattuso ha creato una base, si è fatto seguire dal gruppo, poi però nel momento in cui entri in campo un tecnico dipende dalle prestazioni dei giocatori soprattutto da metà campo in su. Al Milan sta mancando il vero Higuain. Gattuso, a mio avviso, si sta prendendo troppe responsabilità, i giocatori devono capire che le colpe sono anche loro".

Su Gattuso: "Sente grande pressione ad allenare al Milan, forse non pensava di trovare così tante difficoltà. Nessuno pensava ad un'involuzione così di Higuain, l'argentino non è a posto con se stesso".

Sul gioco del Milan: "Le assenze di alcuni giocatori si stanno facendo sentire. Gente come Biglia e Bonaventura fanno la differenza e danno qualità. In questo momento il gioco del Milan è troppo lineare perché ha giocatori che sanno fare questo gioco. Biglia è uno dei detta i tempi e manca alla squadra che ora è prevedibile. In questo momento dovresti attaccarti alle giocate dei campioni, ma anche loro sono in difficoltà. A mio avviso, in questo momento, il Milan non può giocare meglio di così. Le assenze si stanno facendo sentire, così come il rendimento negativo di alcuni singoli".