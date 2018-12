RMC SPORT - Bellucci: "Molto bene Palacio. Higuain scalpita"

Claudio Bellucci, ex attaccante del Bologna, a RMC Sport Live Show è intervenuto nel corso dell'intervallo di Bologna-Milan: "Palacio sta giocando molto bene e mi sta piacendo perché prende l'iniziativa. Serviva un Palacio così al Bologna".

Il primo tempo del Milan?

"Sta facendo la partita e sta cercando la manovra per colpire. In fase di non possesso il Bologna è messo molto bene ed è difficile trovare spazi. E' difficile per il Milan trovare il varco anche se vedo un Higuain che scalpita per ritrovare il gol".

Bologna, come valuti la figura di Saputo che non vive la realtà quotidiana?

"Conosco molto bene l'ambiente e sono abituati ad avere presidenti presenti in città. La piazza di Bologna poi dipende sempre dai risultati. Saputo ha fatto tanto per il Bologna, ora però non arrivano i risultati e il presidente ha altri interessi. Mi ricorda, in piccolo, la situazione della Roma".

Il Bologna è in evidente difficoltà quest'anno?

"Purtroppo i numeri dicono questo anche se mi dispiace molto perché sono legato all'ambiente. Ma c'è tutto il tempo per recuperare e la piazza è con Inzaghi e la squadra. Gli va dato merito a Inzaghi che non molla un centimetro e spero che il Bologna possa risollevarsi il prima possibile. Il Bologna merita altri traguardi".

Che pensi della situazione di Destro?

"Un giocatore come Destro può e deve fare la differenza. Può fare molto di più per le qualità che ha. Mi dispiace vederlo in panchina e non giocare. Dovrebbe prendere l'esempio da Poli che in campo si danna l'anima per la maglia del Bologna".

Come hai ritrovato il campionato di Serie C?

"Ho trovato un po' di caos. Cerco di isolare la squadra da tutta questa situazione perché noi dobbiamo pensare a fare punti. Il primo bilancio è molto positivo perché siamo riusciti a tirarci fuori dalle sabbie mobili. Siamo la squadra più giovane del torneo e dobbiamo continuare così".