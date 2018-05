RMC SPORT - Belotti: "Fare gol con la maglia azzurra è sempre un'emozione"

Spal, per la difesa spunta l'idea Silvestre. Piace anche Magnani

Sul modulo : "È diverso da quello usato da Ventura, ma il modulo non fa la differenza. Contano gli interpreti, la cattiveria e la mentalità".

Sull'importanza dei gol dei centravanti : "Mario ha realizzato un gran gol, se l'è inventato. Io sono riuscito a trovare la zampata su calcio d'angolo. Non servono solo gli attaccanti, è fondamentale il gruppo e tutti devono mettersi a disposizione. È sempre stata questa la forza dell'Italia".

Sugli errori sotto porta : "Dipendono dalla troppa voglia di fare e cercare di segnare. La giocata difficile ci sta, dobbiamo migliorare tanto ed essere più cattivi sotto porta. Quando incontri squadre come la Francia bisogna sfruttare ogni occasione ed essere più incisivi".

Andrea Belotti , attaccante del Torino e della Nazionale azzurra, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine dell'amichevole disputata a San Gallo contro l'Arabia Saudita, decisa anche da un suo gol: "Il mio era un sorriso di felicità, perché far gol con la maglia azzurra è unico ed emozionante. Sono contento per il gol e la prestazione della squadra, oggi abbiamo dato una buona impronta. È stato un buon punto di ripartenza".

