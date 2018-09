RMC SPORT - Belotti: "Oggi non siamo stati il Torino delle prime 4 gare"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Spadavecchia

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match contro il Napoli, l’attaccante del Torino Andrea Belotti ha parlato in mixed zone: “Oggi non ha funzionato niente, sia dal punto di vista tattico che dell’atteggiamento. Oggi non siamo stati il Torino che si è visto nelle prime quattro giornate, non siamo stati capaci di imporre il nostro gioco. Oggi è stata una brutta giornata perchè abbiamo perso in modo brutto, abbiamo tutti sbagliato qualcosa. C’è da capire tutti questi errori e c’è da migliorare per non commetterli più”.

