RMC SPORT - Benatia: "Possiamo battere il Real, ma Pjanic ci mancherà"

Fonte: Dal nostro inviato a Torino, Marco Spadavecchia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus e della Nazionale marocchina Mehdi Benatia ha commentato così a RMC Sport la vittoria di oggi contro la Serbia, parlando anche della stagione dei bianconeri: "Stasera c'erano tanti marocchini allo stadio, sono molto felice. Abbiamo fatto una buona prova contro la Serbia, squadra con tanti giocatori di livello. Ovviamente non abbiamo fatto tutto perfettamente, ma c'è un'ottima base da cui ripartire per il Mondiale. Juventus? Siamo ancora lì a giocarcela per tutti e tre gli obiettivi che ci siamo posti a luglio. Ogni anno giochiamo per vincere tutto, stiamo facendo una buona stagione, ma come dice il mister ancora non abbiamo vinto nulla. Con questa mentalità, quella degli ultimi tre-quattro mesi, possiamo fare grandi cose. Personalmente quest'anno ho avuto continuità e pochi infortuni, mi sento bene. Tanti infortuni? Abbiamo mille impegni. Giochiamo ogni tre giorni e stiamo cercando di andare avanti in tutte le competizioni. È normale fare un po' di fatica. Ho parlato con Chiellini a Vinovo, mi ha rassicurato sul suo infortunio. Mi auguro che torni presto con noi perché è un giocatore molto importante, così come spero che Khedira non si sia fatto niente in Nazionale. La rosa della Juve però è molto forte, chi gioca risponde sempre bene. Real Madrid? Io sarò squalificato all'andata, ma in difesa abbiamo grande esperienza. Barzagli e Rugani sono sempre stati all'altezza. Mi preoccupa di più l'assenza di Pjanic, quando non c'è lui la squadra ne risente. Ci mancherà tanto. Achraf? Il Real è una grande squadra. Non penseranno alle nostre squalifiche, giocano per vincere tutti. Achraf è un buon giocatore, avrà un futuro importante nel calcio e gli auguro il meglio. Napoli? Anche nello scontro diretto ci saranno tre punti in palio, niente di più. Dispiace non aver battuto la SPAL, ma dobbiamo pensare a vincere tutte le partite senza vedere chi è l'avversario. Sono convinto comunque che in Champions possiamo eliminare il Real: questa Juve può battere chiunque. Rivincita di Cardiff? Senza parlare di rivincita, per andare in finale dobbiamo vincere col Real. Le possibilità di passare con il Real? Credo 50-50. Possiamo batterli, l’anno scorso abbiamo preso il Barcellona e ci siamo qualificati. Su due partite siamo capaci di mettere in difficoltà chiunque”.