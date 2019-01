RMC SPORT - Beneforti: "A Bergamo servirà una grande Roma"

Claudio Beneforti ha anticipato così ai microfoni di RMC Sport alcuni temi di Atalanta-Roma: “Mi aspetto una bella partita. Ci vorrà una grande Roma per far risultato a Bergamo: se si imporrà vorrà dire che sarà una squadra ritrovata ma sarà molto difficile. I giallorossi dovranno correre molto, serve molta forza interiore: contro l'Atalanta devi essere al massimo delle tue proprie condizioni fisiche e non ti puoi permettere mai di uscire fuori dalla partita sennò vieni punito".