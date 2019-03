RMC SPORT - Beneforti: "Allegri alla Juve ha fatto il suo tempo"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Fino a pochi mesi fa era Gattuso quello a vivere nell'ansia, era sempre in bilico tanto che si pensava di Donadoni. Ora invece il Milan fatica ma non prende gol e questo è un segnale di forza. Oggi ha vinto contro il Sassuolo dimostrando grande compattezza e ha saputo resistere a un buon Sassuolo".

La Roma subisce troppi gol per andare in Champions League?

"Stasera la Lazio aveva addosso la febbre del sabato sera. Sembrano undici Tony Manero. La Lazio aveva grande determinazione per la Roma l'evento importante è mercoledì. Roma e Inter non hanno una struttura mentale per poter vivere impegni così importanti in tempi così ravvicinati. L'Inter ha fatto una figuraccia ieri mentre la Roma ha fatto una figuraccia oggi. La Lazio ha vinto perché ha giocato a tutta mentre la Roma non c'era anche se con Pastore i giallorossi hanno avuto la possibilità di rientrare in gara".

Inter, la sconfitta di Cagliari complica ancora di più le cose per la classifica?

"Anche perché oggi affrontare le squadre che devono salvarsi significa giocare delle partite trappola. Se si prendono sottogamba si rischia la figuraccia. L'Inter non ha la mentalità per poter giocare questi impegni così ravvicinati, poi è chiaro che le situazioni esterne tolgono energie a tutta la squadra. Se questa situazione non viene sanata diventa un problema anche perché oggi l'alternativa a Lautaro Martinez è Ranocchia. Ieri il Cagliari non ha fatto respirare l'Inter e quando trovi squadre così assatanate fai fatica a vincere. Icardi? Io sono sempre dalla parte della società che non può mai essere ostaggio dalla società".

Che pensi della situazione della Juventus?

"Credo che a questo punto Allegri ha fatto il suo tempo. Quando vieni insultato in quel modo dopo aver perso una partita in Champions League significa che è arrivato il momento di chiudere. Credo comunque che nella gara di ritorno di Champions League sarà molto dura per l'Atletico Madrid".