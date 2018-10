RMC SPORT - Beneforti: "Allegri lascerà la Juve anche senza Champions"

Claudio Beneforti, giornalista, a RMC Sport Live Show: "Dopo aver visto la Nazionale anche contro l'Ucraina non posso essere troppo fiducioso sulla vittoria in Polonia. E' vero che hanno perso in casa contro il Portogallo ma sono i campioni d'Europa e ci sta di perdere. Domani io mi accontenterei già di un pareggio dell'Italia in Polonia".

Antonio Cassano ha dato l'addio al calcio. Che ne pensi?

"Mi dispiace perché il ragazzo è stato un grandissimo talento ma ora basta. Adesso pensi a fare calcio in un altro modo perché quello giocato non è più per lui. Adesso Cassano non è più credibile".

Paquetà al Milan, è un colpo da 35 milioni di euro. Che colpo è?

"Considerando che il Milan lo ha strappato alle big europee è sicuramente un grandissimo giocatore. Leonardo ha portato in Italia Thiago Silva e Kakà. Sul calcio brasiliano Leonardo non può sbagliare. Credo abbia fatto un grandissimo colpo. Ora però il MIlan deve restare concentrato per il derby, poi si parlerà di mercato".

Gravina ha aperto le porte del club Italia per Marotta. Ma l'ex Juve che farà?

"Se vuole stare bene assume questa posizione ma se vuole dimostrare qualcosa alla Juventus allora aspetta una squadra che sicuramente arriverà, anche dall'estero. Ora tutto sta a lui".

Juve, ad Allegri manca solo la Champions. Se dovesse arrivare la coppa Allegri potrebbe anche lasciare la Juve?

"Anche se Allegri non vincesse la Champions a fine anno Allegri saluta per non essere poi messo alla porta dalla Juve più avanti. Già qualcuno a Torino riteneva che Allegri potesse salutare già in questa stagione. Anche con l'addio di Marotta a fine campionato anche Allegri lascerà la Juve. Successore? In Italia non ne vedo e quindi penso che potrebbe essere proprio Zidane":