RMC SPORT - Beneforti: "Ancelotti sopra a tutti. Anche sopra Allegri"

Claudio Beneforti, giornalista del Corriere di Bologna e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Bisoli in gol alla prima di Serie B? Mi sarei aspettato di vederlo in Serie A. Lo cercavano il Cagliari e il Genoa e poi è rimasto a Brescia. E' un giocatore che ha corsa, passo, qualità e vede la posta. Ho detto anche al suo papà che Dimitri è già più forte di lui (ride, ndr).

La nuova Lazio di Simone Inzaghi? E' la stessa squadra dello scorso anno. Sarà dura ripetersi a prescindere dalla presenza o meno di De Vrij. Contro il Napoli ci sta di perdere anche se dopo essere passati in vantaggio qualcosa in più era lecito attenderselo. Non so se avranno le qualità per battere la Juve, ma mi aspetto una reazione.

Napoli-Milan? Potrà dire tanto. Il Napoli è chiamato a confermarsi mentre i rossoneri dovranno dimostrare il proprio valore contro una grande squadra.

Per Cassano Napoli non da Champions? Non sono d'accordo ma rispetto il suo pensiero. Questa posizione non è una "cassanata". La Juve vincerà perché è la più forte ma dovrà sudarsi lo scudetto. Milan, Roma, Napoli e Inter sono squadre di livello. Poi ci sono Lazio, Fiorentina, Atalanta e Samp subito dietro.

Atalanta contro la Roma? Dipenderà da come ha recuperato dalla gara di Europa League. Quando è in forma può dar fastidio a tutti. Sono curioso perché la Roma ha tanto qualità in attacco e a centrocampo. L'attacco giallorosso, alla pari di quello della Fiorentina, mi intriga molto.

Ancelotti? Sono legato ad Allegri ma Carlo è avanti a tutti sia per l'allenatore che è sia per la persona. Ancelotti dice sempre quello che pensa ma sa anche quando è il momento di trattenere certe cose".