RMC SPORT - Beneforti: "Bologna con tanti limiti. Fiorentina da sesto posto"

Claudio Beneforti, giornalista del Corriere di Bologna e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Io da bolognese l'ho presa male la sconfitta contro la SPAL. Mi brucia perdere contro una squadra tornata in A solo l'anno scorso. Il bolognese comunque è un tifoso equilibrato che dà fiducia ad Inzaghi. Il Bologna per me ha dei limiti importanti e c'è da sperare che Santander sia l'acquisto giusto sennò sono dolori perché Inzaghi si ritroverebbe senza centravanti. Ora il Bologna è già costretto a fare risultato".

Per te il Bologna dove si colloca in questo campionato?

"La partenza conta molto e non intendo dire la prima giornata. Ci sono 10 squadre che sono sicuramente superiori al Bologna. Dietro a queste 10 ci sono tante squadre che più o meno si equivalgono. Io penso che il Bologna abbia tanti limiti ma dietro e a centrocampo c'è tanta esperienza e sugli esterni ha buoni giocatori. Se Santander farà bene il Bologna potrà arrivare dietro le prime 10 altrimenti c'è da sperare in Destro".

L'Inter perde con il Sassuolo ma è già tempo di processi?

"No. L'Inter forse è arrivata alla partita contro il Sassuolo credendosi più forte di quello che è. Il Sassuolo è sceso in campo determinato su un campo difficile con un arbitro che qualcosa ai nerazzurri ha tolto. L'Inter ha avuto un approccio sbagliato e una volta in svantaggio non è riuscita a recuperare. Non doveva perdere ma è un incidente di percorso che non deve più succedere. Per essere l'anti Juve certe partite non si possono perdere".

Quale squadra ti incuriosisce di più di quelle che hanno giocato?

"No io sono incuriosito da quelle che non abbiamo visto. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato e adesso Pioli non si può più nascondere. Questa squadra è forte in attacco ha personalità a centrocampo mentre la difesa è tra le più forti in Italia. La Fiorentina aspira anche al sesto posto perché la Lazio non la vedo ancora come lo scorso anno".