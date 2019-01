RMC SPORT - Beneforti: "Bologna, gli errori di Saputo. Viola, 2 rinforzi"

Ospite del 'Live Show' di RMC Sport, la firma del Corriere dello Sport Claudio Beneforti ha commentato i temi più caldi di giornata:

Sulla situazione del Bologna:

"Non esiste che con un proprietario così ricco come Saputo, il Bologna si trovi a 3 punti dalla quartultima. Incide che lui non si trovi in Italia e non capisco perchè non sia venuto sotto Natale visto il momento delicato che sta attraversando la squadra. Le parole di un presidente valgono tanto e lui dovrebbe essere qua. O cambia il management a fine anno o cerca di mollare: sono queste le uniche due strade che si possono percorrere".

Dopo Sansone e Soriano che altro ti aspetti dal mercato del Bologna?

"Mi aspetterei e vorrei altri due acquisti in questa settimana. Dalla prossima, invece, la squadra non dovrà pensare al mercato ma al match decisivo contro la Spal. Bella sì la sfida di Coppa Italia con la Juve, ma è solo spettacolo: il campionato per il Bologna è la vita adesso. Le prossime due partite definiranno chi saranno le avversarie dei rossoblù: se perderanno a Ferrara, la squadra di Semplici andrà a +8. Con una sconfitta contro la Spal Inzaghi potrebbe essere esonerato ma sarebbe un errore, c'è stata un'intera sosta che si poteva sfruttare per il cambio in panchina".

Come si ambienterà Muriel?

"Si ambienterà bene di sicuro, ha sempre giocato in Italia, conosce questa realtà. Lo vedo bene con Simeone e Chiesa, al posto di Pjaca nel tridente. Ero fiducioso sul croato che ha deluso le aspettative. Per fare il salto servirebbero sicuramente un grande centrocampista e un difensore a destra".