RMC SPORT - Beneforti: "Bologna, Palacio ha devastato il Torino da solo"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show al termine di un sabato ricco di gol e di partite: "Il rimpianto che deve avere il tifoso del Bologna è che Mihajlovic è arrivato tardi, se Inzaghi fosse stato esonerato due o tre mesi prima oggi la squadra avrebbe un'altra classifica. Il Bologna di Mihajlovic non ha ancora sbagliato una partita. Questa è una squadra che in tutte le partite ha sempre giocato per vincere, poi ha sbagliato ancora una volta delle situazioni complicandosi la vita ma da quando è arrivato Mihajlovic la squadra ha cambiato volto con un Palacio memorabile. Oggi è da 9 in pagella perché ha devastato il Torino da solo. Quagliarella e Palacio sono le meraviglie del nostro campionato".

Domani Empoli-Frosinone con Andreazzoli che torna sulla panchina toscana. Che partita ti aspetti?

"Le squadre giocheranno con una pressione eccezionale addosso perché domani chi perde rischia di andare in una crisi infinita. L'Empoli per me è favorito perché la scossa di Andreazzoli porterà qualcosa. Se dovesse vincere l'Empoli si accenderebbe una bellissima lotta per salvarsi tranne probabilmente per il Frosinone. Avendo visto questo Bologna penso che la squadra di Mihajlovic abbia qualcosa in più degli altri".

Com'è invece la situazione in casa Roma dopo la sconfitta di Ferrara?

"Non avrei mai cambiato Di Francesco e gli avrei fatto finire il campionato. Se si pensa che è stato mandato via per un VAR che non è stato guardato si capisce quanto è ingiusta questa situazione. Si è preso un Ranieri che conosce bene l'ambiente ma viene da un esonero di poche settimane fa. La Roma non può tirare fuori alibi in questo momento. Oggi la Roma ha perso perché ha dei limiti".

Domani il derby di Milano che ne pensi?

"Adesso il caos Icardi sta pesando notevolmente sulla stagione dell'Inter. Il Milan sta meglio fisicamente, mentalmente e forse ha un organico qualitativamente superiore. L'Inter dovrà fare una grandissima partita per non perdere. Leggo che potrebbe saltare Spalletti in caso di sconfitta e anche questa mi sembrerebbe un'eresia".