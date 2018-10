RMC SPORT - Beneforti: "Cassano? Mi dispiace, ma non è più credibile"

Il giornalista Claudio Beneforti ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell’addio al calcio di Antonio Cassano: “Mi dispiace perché il ragazzo è stato un grandissimo talento ma ora basta. Adesso pensi a fare calcio in un altro modo perché quello giocato non è più per lui. Adesso Cassano non è più credibile. Paquetà al Milan? Considerando che il Milan lo ha strappato alle big europee è sicuramente un grandissimo giocatore. Leonardo ha portato in Italia Thiago Silva e Kakà. Sul calcio brasiliano Leonardo non può sbagliare. Credo abbia fatto un grandissimo colpo. Ora però il Milan deve restare concentrato per il derby, poi si parlerà di mercato".