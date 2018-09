RMC SPORT - Beneforti: "Chapeau per Quagliarella, ma errore di Koulibaly"

Dall’Inter allo Jiangsu Suning. La nuova sfida di Citadin Martins Eder parla cinese. Una nuova avventura, da affrontare con tanta voglia ed entusiasmo. “Prima mi sono confrontato in famiglia, poi ho deciso che dopo tanti anni era il momento di provare una nuova esperienza fuori dai...

Le pagelle del Perugia - Vido non perdona, follia del giovane Kingsley

Foggia, Russo: "Dobbiamo far meglio, non ci sono scusanti"

Crotone, Stroppa al veleno: "Quanto fango gettato su di me"

Salernitana, Bocalon: "In attacco siamo tanti e competitivi"

Pescara, in arrivo Farelli. Sarà il terzo portiere

Lecce, Falco: "Chiricò? Serve una soluzione. I cori non fanno bene"

Cocco, dal quasi addio alla doppietta. Per riprendersi il Pescara

Due su due per Falco. E il Lecce trova il suo leader tecnico

Del Prete: “Ero convinto di chiudere al Perugia portandolo in Serie A”

Bolzoni: “Spezia, non ho capito la scelta. Pronto a ripartire"

Ravanelli, il bomber inatteso del Padova. Che non ha parentele illustri

Lo Spezia si gode il baby Pierini. Un'ala in più per Marino

Sul Sassuolo : "Quest'anno per De Zerbi parlano i fatti, al di là di tutto quello che si dice di positivo su di lui. È un allenatore giovane che può arrivare ad altissimi livelli, però finora aveva fatto così e così. Il Sassuolo lo ha voluto a tutti i costi e sembra che abbia fatto la scelta giusta".

Sulla Sampdoria : "Ha le potenzialità per stare lassù al di sotto delle grandi, ma deve avere più continuità rispetto allo scorso anno. Se Giampaolo, che è un grande allenatore, ancora una volta non farà stare i suoi giocatori sul pezzo ogni domenica, si farà dura".

Sull'eurogol di Quagliarella : "È stato meraviglioso. Tantissimi complimenti a lui, però dal punto di vista tecnico Koulibaly lo stava coprendo a tre metri. Ed è questo il nodo delle difficoltà del Napoli. Gli azzurri non possono prendere tutti questi gol. Il difensore doveva stare addosso all'attaccante, così il colpo di tacco non sarebbe mai arrivato. Insomma, Koulibaly ci ha messo tanto del suo".

Sul Bologna : "La sosta arriva nel momento giusto. La squadra deve crescere in condizione fisica e deve ritrovare Palacio. È un Bologna abbastanza leggibile, tradito soprattutto da uno dei reparti sulla carta più interessanti: il centrocampo. Questa rosa finora ha una posizione di classifica consona alle sue possibilità".

Il noto giornalista Claudio Beneforti , in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport , si è espresso così sull'attualità del calcio italiano.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

