RMC SPORT - Beneforti: "Convocazione Zaniolo un invito a tutti i giovani"

Il noto giornalista Claudio Beneforti, a RMC Sport Live Show, ha parlato così della convocazione di Nicolò Zaniolo in Nazionale Maggiore: "E’ un invito a tutti i giovani di lavorare e mettersi in evidenza. Insomma uno sprone ai giocatori. Un messaggio ai tecnici? Chi deve salvare la panchina o chi deve prendere punti non sta a vedere questi messaggi".