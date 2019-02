© foto di Marucci

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show parla dell'anticipo fra Parma ed Inter che si giocherà questa sera: "Spalletti è furbo e porta il discorso sempre dove vuole lui. Può parlar bene della sua fase offensiva quanto vuole ma l'ultima volta ha messo Ranocchia centravanti per trovare il gol. Non penso che si possa parlare di una fase offensiva che funziona. Se l'Inter non fa risultato a Parma diventa un problema e una situazione difficile da sostenere. L'Inter però troverà la squadra peggiore perché il Parma è una squadra che si appiccica sugli avversari e riparte con Inglese e Gervinho. Il Parma deve essere preso con le dovute cautele perché è una squadra temibile. L'Inter se vuole andare in Champions League deve svegliarsi perché la Lazio sta andando, l'Atalanta non si ferma e il Milan si è ritrovato".