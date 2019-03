A RMC Sport Live Show è il momento del giornalista Claudio Beneforti. Ecco le sue parole:

Sulla partita dell’Inter a Francoforte

"Partita buona, lo 0-0 però è molto pericoloso. A San Siro devi vincere e non sarà facile battere l’Eintracht. Dovendo fare la partita, l’Inter lascerà gli spazi che non ha lasciato stasera. Può sembrare un bel risultato, ma è uno di quelli che non vorrei mai fare. Se poi prendi un gol, diventa tutto più complicato. E l’Eintracht poche volte non fa gol. Se fossi in Spalletti, farei gli scongiuri. Mancheranno diversi elementi al ritorno. Se il problema Icardi non lo risolvi, diventa problematico. O ritrova il buonsenso Icardi o è un problema".

Sull’esonero di Di Francesco e il ritorno di Ranieri

"Il pesce puzza sempre dalla testa. Il problema della Roma è la società. Se non si mette a posto come società, non si va avanti. Le problematiche di un presidente lontano si vedono a Roma, così come a Bologna. Esonerare Di Francesco è una colossale ingiustizia. Che colpa ha dell’eliminazione in Champions? Mi aspetto anche le dimissioni di Monchi, perché è stato travalicato anche dalle scelte del presidente e di un consulente come Baldini. Non si può dirigere una società così da lontano e con uomini non all’altezza".