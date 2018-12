RMC SPORT - Beneforti: "Donnarumma salva Gattuso. Bologna in pericolo"

Il ritorno al gol di Higuain, la vittoria del Napoli, la crisi del Bologna e la corsa alla Champions. Su questo e molto altro si è focalizzato Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, nel corso del 'Live Show' di RMC Sport:

Dopo il gol Higuain è andato ad abbracciare Gattuso...

"Bello e significativo. Penso che non ci fossero dubbi su quanto siano legati i due. Finalmente Higuain fa gol di nuovo ed è estremamente importante per il Milan, che rimane poco tranquillo e in difficoltà: Donnarumma con un miracolo nel finale ha salvato il risultato. Immaginiamo cosa sarebbe successo se quel colpo di testa della SPAL fosse entrato in rete nel finale, Gattuso starebbe già tornando verso la strada di casa".

Con fatica il Napoli ha battuto il Bologna...

"Quando ti mancano 3 giocatori titolarissimi, è evidente che perdi qualcosa. Poi mettiamoci un approccio leggero contro il Bologna e la protesta nei confronti di Koulibaly, sembrava che andassero tutti a una festa. Il campo però è diverso, il Bologna voleva fare punti a tutti i costi. Non è stato il vero Napoli, senza quell'errore di Skorupski sarebbe finita 2-2 al San Paolo".

Sul momento del Bologna:

"Non sono felice del 3-2, vale come un 3-0. La speranza è che i dirigenti del Bologna vedano qualcosa dentro questa partita, ma credo sia molto difficile. Sono 3 anni che sono critico nei confronti di questa società, non sono sorpreso di niente e i conti tornano. Quando un club non sa fare calcio, si sa come va a finire. Il Bologna è stato tenuto in piedi dall'esperienza di Donadoni il primo anno e dai colpi di Verdi il secondo. Vedo scenari pericolosi. Inzaghi? Ha sbagliato in estate ad accettare questa squadra poco decorosa".

Sampdoria e Atalanta sarebbero fuori dall'Europa adesso...

"Hanno però i due allenatori che più insegnano calcio: Giampaolo e Gasperini. Sampdoria e Atalanta hanno un gioco europeo, molto più di altre squadre italiane, di questo passo si qualificheranno per le prossime coppe. Fanno capire quanto l'organizzazione di gioco sia importante".