RMC SPORT - Beneforti: "Eintracht più forte, Inter ha fatto quello che poteva"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show dopo la sconfitta dell'Inter in Europa League che ha portato all'eliminazione dei nerazzurri: "Inter, quando è finita la scossa del caso Icardi ci si rende conto della realtà. Hanno giocato Merola ed Esposito, è un chiaro segno delle difficoltà dell'Inter. Pronti via i nerazzurri hanno avuto un approccio sbagliato e sull'errore di de Vrij la partita è diventata ancora più difficile. L'Inter piena di cerotti ha fatto quello che ha potuto perché l'Eintracht Francoforte in questo momento è più forte sia fisicamente sia come organico. E' finita come doveva finire. Handanovic ha fatto delle grandissime parate. Quando ti presenti a giocare in Europa in queste condizioni poi perdi. L'Inter è stata sfortunata a trovare una squadra vera come l'Eintracht Francoforte in un momento di grande difficoltà".

Il Napoli ha qualcosa che la può allontanare dalla vittoria finale?

"Il Napoli ha le possibilità di andare avanti, se poi ha anche le potenzialità per vincerla non lo so. Ha l'allenatore per vincerla ma la squadra deve arrivare in condizioni fisiche buone. Si è ridotto tanto anche il gap in campionato tra il Napoli e chi insegue. Un altro passo falso del Napoli e un'altra vittoria del Milan riaprirebbe anche il discorso secondo posto. Ho dei dubbi che in questo momento l'Inter possa fermare questo Milan".

La Juventus in Champions League deve evitare un avversario in particolare?

"I tre gol di Cristiano Ronaldo hanno oscurato il capolavoro di Max Allegri che considero fra i primi tre allenatori del mondo. E' tatticamente molto bravo, perché ha una gestione della squadra eccezionale ed è una persona ironica, non ossessionata dal calcio e capace di sorridere. Juventus, Manchester City e Barcellona sono le squadre più forti, poi in Champions tutte sono forti".

Sei squadre delle sedici che vanno avanti in Europa sono inglesi. C'è una rinascita della Premier League?

"E' il campionato più ricco e quando è così prendi i giocatori più forti pagandoli più degli altri. Questa potrebbe essere un'annata favorevole per le squadre inglesi, basta guardare come il Manchester United ha superato il Paris Saint Germain. Non penso che Tottenham e Manchester United siano più forti di alcune squadre che sono uscite".